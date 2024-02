Ventenne accoltellato in un parco pubblico: è grave

MESTRE (VENEZIA) - Accoltellamento al parco Hayez di Mestre, alle 18 di mercoledì pomeriggio. Un ventenne italiano, di origine russa, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale all'Angelo, per le ferite al torace.

Qui, è stato portato immediatamente in sala operatoria in gravi condizioni di salute. La Squadra mobile sta cercando i responsabili dell'aggressione che, stando ai testimoni, sarebbero scappati a bordo di una Opel Astra. A chiamare i soccorsi è stato un passante che avrebbe assistito alla scena.

AGGIORNAMENTO

Si trova in rianimazione il 19enne di origini russe accoltellato ieri sera al parco Hayez di Mestre, ancora in prognosi riservata dopo l'intervento avvenuto all'ospedale All'Angelo per le ferite al torace. Serviranno tra le 24 e le 48 ore per sapere se sarà fuori pericolo. Le indagini sono ancora in corso e la Squadra mobile della Questura sta cercando di risalire alla Opel Astra su cui sono stati visti scappare gli aggressori. Sono stati interrogati i testimoni e i familiari del ragazzo. (ANSA).