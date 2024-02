La veneziana Giulia Schiff è ricercata da Mosca

MIRA (VENEZIA) - Giulia Schiff, ventiquattrenne originaria di Mira, è finita nell'elenco dei ricercati dai servizi russi. La sua vicenda è emersa dopo che il nome della premier estone Kaja Kallas è stato pubblicato dal database di Alex Orlowski, comprendente 96.572 ricercati internazionali.

Schiff si era arruolata nell'esercito ucraino all'inizio della guerra contro la Russia e si era distinta come combattente volontaria nelle "Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina", diventando l'unica donna del gruppo. Con il nome di battaglia "Kida", ha combattuto le truppe russe in varie zone, incluso Kharkiv e il Donbass.

Precedentemente, come allieva dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, Schiff aveva denunciato episodi di mobbing e nonnismo all'interno dell'istituzione. Tali denunce avevano portato a processi contro alcuni suoi commilitoni, ma anche alla sua espulsione dall'Aeronautica, ufficialmente per "inattitudine militare e professionale".

La giovane italiana è stata oggetto di accuse, minacce e attacchi sui social media da parte di profili filorussi. Nonostante ciò, ha mantenuto salde le sue posizioni.