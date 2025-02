Venezia, Trump Jr. a caccia nella laguna: indaga la Procura

VENEZIA - La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo su una battuta di caccia avvenuta lo scorso dicembre in una riserva della laguna veneta, alla quale ha partecipato Donald Trump Jr.. L’indagine - come segnala oggi l'Ansa - è partita dopo la denuncia di associazioni animaliste e del consigliere regionale Andrea Zanoni.



A far scattare l’attenzione è stata l’uccisione di una casarca, un’anatra inserita tra le specie protette. L’episodio è documentato da alcuni video, in cui si vede Trump Jr. accanto a una fila di volatili abbattuti.