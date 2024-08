Venezia stellare, da Lady Gaga a Brad Pitt: anno record

VENEZIA - Si parte alla grande con Beetlejuice, Beetlejuice di Tim Burton: un'apertura della Mostra del Cinema di Venezia il 28 agosto nella Sala Grande del Palazzo del cinema che darà subito il senso hollywoodiano di questa 81/a edizione. Ad accompagnare il regista, la compagna Monica Bellucci, il protagonista Michael Keaton, il carismatico esorcista del titolo, Winona Ryder, Willem Defoe e l'amatissima dalla GenZ Jenna Ortega, la Mercoledì della serie Netflix da lui diretta. E come se non bastasse nella cerimonia condotta da Sveva Alviti anche la consegna del Leone d'oro alla carriera a Sigourney Weaver. Ma è solo l'inizio di una edizione che, cartellone alla mano, vede di nuovo Venezia al centro della scena dopo la penalizzazione di un anno fa quando a causa dello sciopero degli attori e delle maestranze del cinema in America il Lido aveva dovuto fare a meno di nomi importanti. Al netto di defezioni dell'ultima ora nel festival in programma dal 28 agosto al 7 settembre la lista di nomi da copertina, tutti protagonisti di film in concorso o fuori concorso, è decisamente da segnare negli annali.

E chi non ha un film, come Richard Gere, passa lo stesso dalle parti della laguna per la serata charity dell'amfAR all'aeroporto Nicelli (1 settembre). O come Oprah Winfrey ospite di Diane Von Furstenberg all'Arsenale a Venezia, il 29 agosto. I nomi internazionali sono al top dello star system mondiale, ma è chiaro che anche per gli italiani Venezia è una grande occasione e infatti ci sarà il pienone (da Valerio Mastandrea a Barbara Ronchi, da Luca Marinelli ad Alessandro Borghi, da Nanni Moretti a Elio Germano e Toni Servillo, e poi ancora Fabrizio Gifuni, Alba Rohrwacher e Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva per citarne solo alcuni). In cima alla lista dei più attesi: Lady Gaga e Joaquin Poenix (4 settembre), la coppia di Joker: Folie a Deux di Todd Philipps, secondo capitolo del film sul personaggio di DC Comics; il duo action comedy George Clooney - Brad Pitt per Wolfs (domenica 1 settembre) con la sfida con l'ex moglie Angelina Jolie protagonista di Maria di Pablo Larrain (29 agosto) sugli ultimi giorni dell'esilio dorato di Maria Callas a Parigi. E poi ancora Julianne Moore - Tilda Swinton per Pedro Almodovar (2 settembre), Cate Blanchett e Kevin Kline per Disclaimer la serie tv thriller di Alfonso Cuaron (29 agosto e 30 agosto), Nicole Kidman hot per Babygirl di Halina Reijn (30 agosto) con Antonio Banderas e il Daniel Craig mai visto per Queer di Luca Guadagnino (3 settembre). Il 30 agosto per Trois Amies c'è dalla Francia Camille Cottin e sabato 31 per The Order in concorso Jude Law e Tye Sheridan. Il 1 settembre oltre a Clooney-Pitt c'è Adrien Brody per The Brutalis di Brady Corbet, il 4 Vincent Lindon per The Quiet Son in concorso, il 5 la marcia sul Lido degli attori della serie di Joe Wright M. il figlio del secolo guidata dal duce Marinelli, per arrivare al gran finale con la cerimonia di premiazione del Leone d'oro dalla giuria presieduta da Isabelle Hupper con L'Orto americano di Pupi Avanti film di chiusura e fuori concorso Horizon: An american saga capitolo 1 e 2 con Kevin Coster e Sienna Miller. (di Alessandra Magliaro, ANSA)