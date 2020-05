Venezia, statua a forma di fallo da 200 kg in Piazza San Marco

Una statua a forma di pene, del peso di 200 kg. E’ comparsa lunedì mattina in Piazza San Marco, e sembra che sia l’opera di un artista, rimasto però anonimo. In quanto non autorizzata, l’opera è stata prima coperta e poi rimossa.

Si tratta di una statua in marmo, di forma fallica, con l’estremità coperta da una mascherina. Le scritte sull’opera fanno in parte riferimento all’emergenza coronavirus: “fase 3”, “Covid-19”, ma anche “prostituzione”.

Il manufatto non è passato ovviamente inosservato, e in tanti si sono fermati a fotografare l’installazione, poi portata via dalla piazza.