Venezia, si tuffa nel canale per sfuggire ai Carabinieri

VENEZIA - Cerca di scappare dai Carabinieri in centro a Venezia e si getta nel canale: lo hanno fermato comunque.



L’episodio è accaduto un paio di notti fa, protagonista un giovane della zona trovato in possesso di 20 dosi tra hashish e marijuana e di numerose banconote di piccolo taglio.



I Carabinieri del Nucleo Operativo della Stazione di San Marco sono finiti sulle sue tracce ma il ragazzo ha tentato la fuga scappando tra le calli della città e, quando si è accorto che la calle si concludeva sulla lagina, è finito in acqua.



In corso le indagini per risalire ai complici. OT