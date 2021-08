Venezia, si tuffa dal ponte sfiorando motoscafi e vaporetti

VENEZIA - E' stato denunciato alla magistratura per resistenza a pubblico ufficiale e pericolo per la navigazione l'uomo che oggi si è tuffato in Canal Grande dal Ponte degli Scalzi. Si tratta di un 32enne palestinese, regolare in Italia, domiciliato in una struttura di accoglienza del trevigiano.

Non è chiaro quale sia il motivo che l'ha portato a compiere il rischioso gesto. Gli agenti della polizia municipale, che l'hanno tratto in salvo mentre nuotava pericolosamente nel traffico di imbarcazioni, hanno dovuto contenere la sua reazione violenta quando, una volta sul molo, gli hanno chiesto di fornire le generalità.

Lo straniero ha anche inscenato gesti autolesionistici, cercando di ferirsi con le schegge di un paio di occhiali che aveva in tasca. Nei suoi confronti è stato emesso, a norma del regolamento di pubblica sicurezza, un Daspo urbano, che gli impone di lasciare il territorio comunale entro 48 ore.