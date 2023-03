Venezia, si lancia dal tetto di un palazzo e si tuffa nel canale - IL VIDEO

VENEZIA - Si tuffa dal tetto di un palazzo e finisce in un canale: è accaduto questa mattina in pieno centro a Venezia. Un uomo questa mattina in rio Novo si è tuffato da un palazzo, come si vede nel video pubblicato dalla pagina Facebook Venezia Non è Disneyland. Un ragazzo si è lanciato nel vuoto dal tetto di un palazzo in campo San Pantalon. Inutili i tentativi dei passanti di dissuaderlo.

Commenta il sindaco Luigi Brugnaro: "A questo soggetto - dice - bisognerebbe dare un certificato di stupidità e un bel sacco di pedate. Stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo. Lui e il suo compare sotto - conclude - che faceva il video cretino per i social".