Il Venezia sfiora la vittoria in casa della Juventus

TORINO - Un altro pari in extremis, per 2-2, ma questa volta la Juve è contestata e scoppia il caso Vlahovic.

I bianconeri mantengono l'imbattibilità, ma contro il Venezia rischiano davvero la figuraccia.

Il serbo al 96' evita il tonfo trasformando un rigore concesso per un 'mani' di Candela, poi dopo un confronto con i tifosi rientra negli spogliatoi prima dei compagni e si becca gli insulti (pesanti) della Sud.

La Jiuve era andata in vantaggio nel primo tempo con Gatti, il Venezia l'aveva ribaltata nella ripresa con Ellertsson e Idzes.

Poi il rigore a favore dei bianconeri e il 2-2 finale.

IL COMMENTO

Personalmente l'anno scorso a Torino l'ho persa al 90', oggi l'ho pareggiata.

Credo che siano due punti persi, non abbiamo avuto malizia e dovevamo gestire meglio la palla sul calcio d'angolo che poi porta all'episodio del rigore.

Mi dispiace, perché una partita del genere la dobbiamo portare a casa e l'avremmo meritata per quanto mostrato. Se abbiamo pareggiato, comunque, è solo colpa nostra". Così Eusebio Di Francesco, intervistato da Sky Sport nel dopopartita di Juventus-Venezia.

"Nel finale sul corner era palla nostra, certe cose ce le devi avere - dice ancora il tecnico del Venezia -. Devi capire che la palla non deve più tornare dall'altra parte. Non dico di fare fallo, ma un minimo di malizia. La società riconosce che c'è un lavoro dietro e c'è crescita, ma mancano questi particolari che non si possono più sbagliare".

Però a Di Francesco 'gira male' da troppo tempo..."Me lo merito, andrò da Sant'Antonio, che Padova è vicina... - commenta -. Non mi piace attaccarmi alla fortuna e alla sfortuna, una squadra che non c'è non fa questa prestazione".

JUVENTUS-VENEZIA 2-2

Marcatori: 19’ Gatti, 61’ Ellertsson, 83’ aut. Gatti, 90+5’ rig. Vlahovic

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 5 (81’ Fagioli sv), Gatti 6, Kalulu 6, Danilo 5.5 (86’ Locatelli sv); McKennie 5.5, Thuram 6.5; Weah 6 (66’ Conceiçao 6), Koopmeiners 6 (66’ Douglas Luiz 6), Yildiz 5.5 (86’ Nico Gonzalez sv); Vlahovic 6.5. All. Motta.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic 6.5; Idzes 7, Svoboda 6 (32’ Altare 6.5), Sverko 6.5; Zampano 6.5, Andersen 6.5 (74’ Candela 5), Nicolussi Caviglia 6.5, Ellertsson 7 (81’ Crnigoj sv); Busio 6, Oristanio 6.5 (81’ Gytkjaer sv); Pohjanpalo 6 (74’ Yeboah 6). All. Di Francesco.

Arbitro: Giua

Ammoniti: Zampano (V), Yeboah (V), Sverko (V), Vlahovic (V)

Espulsi: nessuno