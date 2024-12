Venezia, sfilata di Babbi Natale sul Canal Grande

VENEZIA - Al via stamane la decima edizione del "Corteo acqueo dei Babbi Natale", organizzato dal Coordinamento della Associazioni Remiere di Voga alla Veneta e patrocinato dal Comune di Venezia. Le barche delle associazioni remiere veneziane si sono radunate alle 10 di all'ingresso del Canal Grande, presso Punta della Dogana, addobbate con motivi natalizi: sagome di renne e slitte argentate realizzate in cartapesta e sistemate sulle prue, addirittura una gigantesca sagoma di Babbo Natale troneggiava sulla poppa di una bianca caorlina, preceduta poco prima da un enorme panettone colorato posizionato a prua di una mascareta a due remi.

A bordo vogatori, uomini e donne, ognuno travestito da Babbo Natale, barbe bianche e casacconi rossi, inclusa una elegantissima interpretazione in minigonna e pellicciotto rossi indossati dalla poppiera (cioè vogatrice direzionale a poppa della barca) di un gondolone azzurro della società remiera Querini. Un centinaio le imbarcazioni che hanno dato vita al corteo acqueo, spinte da circa quattrocento vogatori, per la gioia di turisti e veneziani assiepati sulle rive, e preceduto alle 10 e 30 dalla Regata alla Valesana dei Babbi Natale, su mascareta a un remo, organizzata dall'Università di Cà Foscari Venezia: tutte le barche ed equipaggi sono poi confluiti in campo dell'Erbaria, presso il ponte di Rialto, per le premiazioni e lo scambio degli auguri: ad attenderli un ricco banchetto con menù tipico del Natale.