Venezia premia gli infermieri: mille euro in più per i disagi

VENEZIA - Mille euro per far fronte ai disagi logistici ed economici di una città turistica che vive sull'acqua: è quanto riceverà come quota una-tantum nella busta paga di ottobre il personale sanitario di Venezia che operano all'ospedale Civile di Venezia e nei presidi territoriali del centro storico e delle isole.



Il premio aggiuntivo per 1.072, sottoscritto tra Uil Fpl e Cisl Fp e l'Azienda Ulss 3 Serenissima, è stato concordato per far fronte ai disagi, dal costo della vita a quello dei trasporti, che spesso contribuiscono a disincentivare il personale sanitario a lavorare nella Venezia insulare.