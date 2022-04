Venezia piena di turisti, Actv potenzia corse vaporetti

VENEZIA - Nuova organizzazione delle attese a terra dei passeggeri,e potenziamento delle linee di navigazione, in particolare per Murano e Burano, sono gli interventi con i quali Avm/Actv, la società dei trasporti pubblici di Venezia, ha risposto alla grande pressione turistica registrata in questo festività di Pasqua.



Una pressione consistente anche sulle altre isole e sul Lido, che si è confermata anche nella domenica di Pasqua.

Fondamenta Nove A, principale terminal di accesso per Murano, Mazzorbo, Burano e Torcello, ha beneficiato della nuova organizzazione a terra delle attese con code ordinate e accesso prioritario garantito per i residenti.



Il buon esito dell'iniziativa, spiega Avm/Actv, è testimoniato dai numeri: oltre 4 mila persone gestite tra le ore 09:30 e le ore 14:30 di venerdì, sabato e domenica. L'azienda segnala come non siano stati rilevati problemi neppure nelle fermate di Murano Faro e Burano grazie alle corse aggiuntive della linea 12 di afflusso e deflusso organizzate dall'azienda in modo strutturale.



Corse in più dai vaporetti che saranno confermate per tutti i sabati, domeniche e festivi fino a inizio novembre, con due corse all'ora a partire dalle ore 11:00 e fino alle ore 20:00.

Corse aggiuntive, infine, sono state organizzate anche sulla linea 15, da P.ta Sabbioni per San Marco - San Zaccaria, e al rientro (in senso contrario.