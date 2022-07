Venezia, pattugliamenti misti Carabinieri-Guardia Civil spagnola

VENEZIA - Sotto l'egida del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, anche quest'anno è partito il pattugliamento congiunto tra Carabinieri e Guardia Civil Spagnola a Venezia, inserito nel più ampio progetto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che prevede pattugliamenti congiunti anche a Roma, Firenze, Milano, Napoli e Palermo.

Si tratta di un'iniziativa di impatto per i turisti, e la collaborazione verterà principalmente nell'assistenza, in primis linguistica, alle pattuglie locali dell'Arma in attività di controllo del territorio, in uniforme ma senza arma individuale, per agevolare i turisti spagnoli nei rapporti con le autorità locali e con le rappresentanze diplomatiche e consolari. Gli agenti spagnoli saranno in servizio a Venezia fino al 31 luglio prossimo.