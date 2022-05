Venezia, passeggeri con mascherine: nessun disagio

VENEZIA - Giornata regolare nell'aerostazione del 'Marco Polo' di Tessera (Venezia) dove il mantenimento - da oggi solo in Italia - dell'obbligo della mascherina sui voli non ha colto impreparati i viaggiatori.

Nonostante la mattinata di gran traffico, nessuna coda o disagio si è riscontrata ai gate dello scalo, ai quali i passeggeri sono arrivati tutti con mascherina Ffp2 sul volto. Diversa la situazione nell'aerostazione, chi porta ancora la mascherina e chi no, ma in questi spazi, come in altre situazioni del trasporto non vige più l'obbligo di protezione individuale.