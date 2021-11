Venezia, morta nella notte l'assessore Silvana Tosi

VENEZIA - Un lutto ha colpito nella notte il Comune di Venezia. Si è improvvisamente spenta l'assessore alla sicurezza, Silvana Tosi, 70 anni.



Era entrata in Consiglio comunale nel 2015 in quota Lega, prima di diventare assessore con il secondo mandato del sindaco Luigi Brugnaro.

Il primo cittadino lagunare l'ha ricordata oggi in una nota: «Tutta Venezia piange la scomparsa di Silvana ed io, con il cuore colmo di tristezza, mi unisco al dolore con cui la città ha appreso questa dolorosa notizia.



Oggi noi tutti non perdiamo solamente un'amministratrice capace, preparata e determinata, ma salutiamo una donna che nella sua vita si è dedicata con tutte le sue energie a difendere le persone più deboli, quelle che sapevano di trovare in lei una persona sensibile, capace di ascoltare e pronta a lottare per trovare loro una sistemazione dignitosa che non li facesse sentire emarginati», conclude Brugnaro.