Venezia mette un limite ai gruppi organizzati, al massimo in 25

VENEZIA - Basta cali intasate e maxi-comitive al seguito di guide con il megafono. Dal prossimo primo giugno sarà rivoluzione a Venezia con il cambiamento del regolamento comunale. L'amministrazione, come riportano i giornali locali, mette un limite ai gruppi organizzati di turisti che potranno essere formati al massino di 25 persone.



Saranno vietati i microfoni e gli altoparlanti non solo in centro storico ma anche nelle isole di Murano, Burano e Torcello. Il provvedimento farà il suo debutto poco più di un mese dopo la prima giornata di accesso a numero chiuso, fissata per il 25 aprile. La decisione municipale vuole venire incontro "alle esigenze di tutela dei residenti e alla promozione della mobilità pedonale"