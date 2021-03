Venezia, in manette la banda delle rapine

VENEZIA - Oggi all’alba i Carabinieri della Compagnia di Venezia hanno arrestato 4 persone in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia.



I quattro – che avrebbero costituito una vera e propria banda – sono indagati per tre rapine aggravate commesse in laguna negli scorsi mesi di Ottobre e Novembre.



L’attività di indagine, diretta dalla Procura della Repubblica veneziana, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di quattro italiani, tre con precedenti che, con lo stesso modus operandi hanno perpetrato le rapine a Giudecca e nel centro Storico di Venezia.



Particolarmente cruente sono state quelle sull’isola: qui i malviventi, dopo aver pedinato di volta in volta le vittime individuate, le hanno accerchiate e malmenate, riuscendo in questa maniera a sottrarre – in entrambi i casi – ingenti somme di denaro: circa mille euro ad uno e diecimila all’altro.



I malviventi avevano camuffato le loro identità coprendosi il volto con indumenti e cappucci, facilitati in questo anche dall’uso delle mascherine chirurgiche.



Nonostante il travisamento, un buon aiuto all’identificazione dei quattro è venuto dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, oltre alla testimonianza diretta di persone che, terrorizzati, avevano assistito alle rapine.



Ad uno dei quattro indagati viene contestata una rapina con tanto di coltello ai danni di un supermercato nel Centro Storico veneziano: in quella circostanza il bottino era stato di soli 50 euro.



I quattro arrestati sono stati tutti tradotti presso la Casa Circondariale di Venezia, a disposizione dell’autorità giudiziaria lagunare.