Venezia, locale chiuso cinque giorni a causa degli assembramenti

VENEZIA - Polizia locale e agenti del locale Commissariato di Polizia hanno eseguito controlli congiunti in numerosi locali pubblici del centro storico.



Una violazione della normativa anti-Covid è stata accertata a Cannaregio, vicino Campo Santi Apostoli nella serata di venerdì.



In un bar erano state somministrate bevande al di fuori dei posti a sedere in orario non consentito.



Da qui si era creato un assembramento nello spazio antistante l’esercizio commerciale.



Automatica la sanzione amministrativa nei confronti del gestore, che dovrà anche tenere chiuso il locale per cinque giorni.