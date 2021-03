Venezia, i lavoratori dello spettacolo bloccano il Ponte della Libertà

VENEZIA - In occasione della Giornata mondiale del Teatro, sabato i lavoratori dello spettacolo hanno protestato anche a Venezia contro le chiusure. Un gruppo di 300 manifestanti ha occupato per un quarto d'ora il Ponte della Libertà, che collega la terraferma alla centro storico cittadino.



Dopo essersi radunati nell'isola del Tronchetto i dimostranti si sono diretti verso il ponte translagunare, bloccando il passaggio con i cassoni di ferro che solitamente custodiscono attrezzi per gli spettacoli, ostacolando il traffico. Ad un anno dalla pandemia le maestranze hanno denunciato la mancanza di tutele.