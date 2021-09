A Venezia l'ambasciatrice del Kosovo

VENEZIA - Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha ricevuto oggi a Venezia, in visita di cortesia, l’Ambasciatrice del Kosovo in Italia, Lendita Haxhitasim, che era accompagnata dal Console generale a Milano, Adrian Andreja.

Nel corso dell’incontro, il primo che l’Ambasciatrice tiene nel nordest, si è discusso in particolare del possibile sviluppo delle relazioni tra Veneto e Kosovo alla luce delle intese commerciali e delle opportunità future.