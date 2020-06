Venezia imbiancata dalla grandine, sembra una cartolina di Natale

VENEZIA – Questa sera intorno alle 18 una grandinata di proporzioni eccezionali ha letteralmente imbiancato la città di Venezia, dandole un aspetto da cartolina natalizia. Una circostanza a dir poco singolare per non dire inquietante che ha lasciato di stucco non solo i residenti ma anche gli ancor esigui turisti giunti dopo il lockdown per l'emergenza Covid-19.



Non si hanno ancora notizie di danni a cose e persone ma è presumibile che un tale fenomeno meteorologico non si sia manifestato senza lasciare conseguenze ulteriori ad una cospicua quantità di ghiaccio ovunque. La foto che vi proponiamo è stata scattata a San Bortolo da Simone Venturini, Assessore alla Coesione sociale e allo Sviluppo economico del comune di Venezia.