Venezia, gli albergatori cercano rimedi contro i gabbiani 'predatori'

VENEZIA - Albergatori veneziani a convegno per studiare il modo più efficace di scacciare i gabbiani "predatori", i volatili di grandi dimensioni che "planano" sui clienti intenti a fare colazione all'aperto, cercando di rubare il cibo. Il seminario - ne parla oggi Il gazzettino - è stato organizzato per domani dall'Associazione veneziana albergatori (Ava) per fare il punto sui più moderni ed efficaci sistemi di prevenzione, dedicati all'allontanamento di volatili, coordinato da Francesco Boemo, responsabile Haccp, igiene e ambiente, in collaborazione con un'azienda specializzata nel settore.

Finora gli hotel hanno agito di fantasia, con idee come quella di fornire agli ospiti delle pistole ad acqua, sperimentata dal 'Monaco & Grand Canal' o dal 'Gritti', che a inizio stagione chiama a proprie spese un falconiere, con rapaci che cacciano i pennuti.Tra i temi del seminario Ava dissuasori elettrostatici e meccanici, la tecnica del "bird free", sistemi acustici con centraline vocal, falconeria e operatori di corda. A spaventare i clienti è soprattutto la mole degli uccelli, i gabbiani reali - in dialetto "magòghe" - che nel tempo hanno rimpiazzato i più pittoreschi e mansueti "colombi", molestando i turisti che mangiano all'aperto, anche lungo calli e nei campi cittadini.

Secondo gli studi del consorzio interuniversitario Corila, le prime nidificazioni in centro storico dei gabbiani risalgono agli inizi degli anni 2000; si stima che in città vi siano 500 coppie di gabbiani reali. Per contenere i piccioni fu determinante il divieto della vendita di grano e l'allestimento di spuntoni e fili sui cornicioni. Anche per i gabbiani, è l'opinione degli esperti, si dovrà pensare a dissuasori simili, oltre ad intervenire sui nidi per ridurre la riproduzione.