Venezia, la Giunta approva un bilancio con 91 milioni di avanzo

VENEZIA - La Giunta comunale di Venezia ha approvato la delibera da proporre al Consiglio per l'approvazione del rendiconto 2021 del Comune di Venezia che registra un avanzo di 91 milioni di euro. "Il consuntivo 2021 chiude con un avanzo di amministrazione libero di 91 milioni di euro - commenta l'assessore al Bilancio Michele Zuin - a conferma della tenuta dei conti di bilancio.

La giacenza libera di cassa si conferma a buoni livelli, pari a 138 milioni, sostanzialmente in linea con il dato 2020 che era di 144 milioni e nonostante le manovre finanziarie per il sostegno alle famiglie e alle attività, attuate attraverso il posticipo di determinate scadenze. L'avanzo di amministrazione accertato al 2021 consente anche di dare adeguata copertura ai rischi su crediti e su cause in corso, prevedendo significativi accantonamenti a questo proposito in linea con quanto prescritto dalla legge".

"Il documento di approvazione del rendiconto dà inoltre conto delle significative misure che il sindaco Luigi Brugnaro e la sua Amministrazione hanno adottato nel 2021 - continua l'assessore - analogamente all'anno 2020, per contrastare gli effetti socio-economici della crisi pandemica, per un valore di circa 11 milioni di euro, come i contributi alle imprese artigiane, i contributi per il pagamento del Canone unico patrimoniale (cosap-cimp), i contributi all'affitto per attività svolte in immobili comunali, i contributi TARI per le attività economiche, l'esenzione dai pagamenti per le associazioni sportive e per le piscine, l'esenzione dai pagamenti per le associazioni culturali, la riduzione del 75% del canone per gli stazi acquei delle attività economiche, solo per citare i principali".