A Venezia per Ferragosto 73mila arrivi in nave e aereo

VENEZIA - Sono state circa 73mila le persone giunte a Venezia in nave o aereo durante il Ferragosto, che sono state controllate nella zona portuale e in quella aeroportuale da 110 operatori della Polizia di Frontiera. Lo comunica oggi la Questura lagunare. Presso lo scalo marittimo di Venezia, nel weekend sono attraccate 37 navi, suddivise tra crociere, navi commerciali, traghetti e aliscafi, per un totale di 29.404 controlli effettuati.

+L'ufficio di frontiera marittima ha posto particolare attenzione al velo di sicurezza in occasione dell'arrivo del traghetto dalla Grecia, paese ad alto rischio di immigrazione irregolare. Al Marco Polo di Tessera, in uno dei weekend più caldi d'estate, sono stati registrati, tra arrivi e partenze Schengen ed extra-Schengen, un totale di 43.640 passeggeri. Gli accertamenti hanno portato al respingimento in frontiera di cinque persone, all'esecuzione di un mandato di cattura, alla denuncia di cinque persone per immigrazione irregolare e alla denuncia di 20 episodi, tra furto e smarrimento.