Venezia: Favino, Tornatore e Archibugi fra i premiati del Filming Italy Best Movie Award

VENEZIA - Oggi alle ore 12.00 nella Sala Tropicana dell’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del Filming Italy Best Movie Award, in cui Tiziana Rocca Direttore Generale Filming Italy Award e Vito Sinopoli, Amministratore Unico Duesse Communication e Presidente onorario del Premio, annunceranno tutti i premiati di questa edizione. La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 21:00 presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior, maestosa ed elegante sala che ha vissuto la storia del cinema tricolore.

La manifestazione conta sulla collaborazione e il supporto della Biennale di Venezia e del Direttore Artistico della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia Alberto Barbera, e gode del patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiBact, di Anec e di Anica. La Madrina del premio sarà l’attrice Rocío Muñoz Morales (Immaturi, Tu mi nascondi qualcosa), che presenterà per l’occasione un progetto di Gabriele Muccino ispirato e dedicato alla ripartenza dell’Italia e delle produzioni cinematografiche.

Tantissimi i talent italiani che saranno a Venezia per ritirare il premio, tra questi: Francesca Archibugi Miglior Regia Filmper "Vivere"; Salvatore Esposito, a cui andrà il Filming Italy Best Movie Award International Tv Series per "Fargo"; i fratelli D’Innocenzo, Miglior Sceneggiatura Originale per "Favolacce". Ancora, Ficarra e Picone, Miglior Film Commedia per "Il primo Natale"; Claudia Gerini "Miglior Attrice Menzione Speciale"per il Docu-film "Illuminate"; Monica Guerritore Premio alla carriera; Angela Finocchiaro Donna del cinema italiano - "la più votata dai lettori" Ginevra Elkann Miglior Regista Esordiente per "Magari"; Pierfrancesco Favino, Miglior Attore Protagonista in un Film Drammatico per "Hammamet"; Giuseppe Tornatore a cui verrà assegnato il premio Maestri del Cinema.

Tra le star internazionali, a cui verrà assegnato il Filming Italy Best Movie International Award: il candidato agli Oscar Matt Dillon; "Berlino" della serie Tv cult internazionale La casa di carta Pedro Alonso; il pluripremiato attore francese Lambert Wilson; l’attrice spagnola star della serie di Netflix Vis a Vis Maggie Civantos; l’attore e comico americano Adam Sandler; e il candidato ai Golden Globe, protagonista di American Crime Story, Edgar Ramìrez.

Subito dopo la conferenza stampa, in cui verranno annunciati tutti i vincitori del premio, il parterre di star sarà ospite del rinomato Chef internazionale Tino Vettorello nel suo ristorante posizionato presso la Terrazza Biennale, che rappresenta il cuore gastronomico del Festival. Da più di 10 anni, Tino Vettorello è infatti il punto di riferimento per il pubblico e gli addetti ai lavori della Mostra del Cinema di Venezia. Il suo ristorante accoglie di anno in anno star di fama mondiale, prima e dopo i red carpet, diventando così il ristorante più in vista d’Italia. Ogni anno Tino dedica un nuovo piatto alla star più importante della mostra, e quest’anno lo Chef ha deciso di creare un piatto in onore del Filming Italy Award.