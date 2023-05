Venezia, Damien Chazelle presidente della giuria della Mostra del Cinema

VENEZIA - Il regista statunitense Damien Chazelle, la regista francese Alice Diop e il regista italiano Jonas Carpignano, sono le tre personalità chiamate a presiedere le giurie internazionali rispettivamente di Venezia 80, del Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis" e della sezione Orizzonti dell'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (30 agosto-9 settembre 2023). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera. Damien Chazelle, nell'accettare il ruolo di presidente della giuria internazionale di Venezia 80 dice: "Per dieci giorni, ogni anno, questa città dell'arte, di Tintoretto, Tiziano e Veronese, si trasforma in una città di cinema, e sono lusingato e onorato di essere invitato a guidare la giuria di quest'anno. Non vedo l'ora di scoprire questa nuova selezione di grandi film all'80. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica". Damien Chazelle ha aperto con un suo film due volte la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, nel 2016 con La La Land e nel 2018 con First Man. La La Land ha ottenuto 14 nomination agli Oscar, vincendone sei, incluso quello per il miglior regista. Damien Chazelle è stato il più giovane regista di sempre a ricevere questo premio. First Man ha ottenuto 4 nomination agli Oscar, vincendone uno. La sua opera prima, Whiplash (2014), ha ricevuto cinque nomination agli Oscar, vincendone tre. Il suo recente film Babylon (2022) ha ricevuto tre nomination agli Oscar.