A Venezia continua la festa per il ritorno di Zennaro 

VENEZIA - Erano a decine ieri sera alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, in attesa del ritorno a casa di Marco Zennaro, dopo 361 giorni trascorsi forzatamente in Sudan, 75 dei quali in prigionia.

E così nel tardo pomeriggio di oggi ci sarà la replica: gli amici di una vita, che lo hanno riabbracciato solo poche ore fa, hanno deciso di radunarsi sotto le finestre di casa sua, in campo San Bortolo, per fargli sentire ancor di più il loro sostegno dopo un periodo durissimo.

Zennaro appena giunto in laguna ieri ha parlato di "una lotta fisica, mentale e psicologica per sopravvivere" che si è trasformata ora "in gioia e liberazione che non è solo la mia, - ha spiegato - ma della mia famiglia, degli amici e di un'intera comunità". Dopo il primo caloroso abbraccio - peraltro richiesto dallo stesso imprenditore, che voleva vedere "volti amici" - chi gli vuole bene da una vita continuerà a fargli sentire la sua vicinanza, organizzando un momento di spensieratezza, in musica, a partire dalle 17.30.