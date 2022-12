Venezia: con Mose città all'asciutto, in mare 121 centimetri

VENEZIA - Grazie al Mose Venezia è rimasta nuovamente all'asciutto, stamani, in concomitanza con un picco di marea che ha toccato alle ore 6.50 i 121 centimetri, misurati in Adritico alla Bocca di Porto del Lido, mentre in città l'acqua è salita al massimo a 70 centimetri sul medio mare inba se ai dati forniti dalla centralina a Punta della Salute.



Le barriere mobili sono state alzate alle 2.50 alle bocche di porto di Lido e Chioggia mentre quella di Malamocco è stata chiusa alle 5.30 per permettere l'ingresso in laguna ad un traghetto. A Chioggia - causa il forte vento di Bora - l'acqua ha toccato 93 centiemetri in città, dove oltre al Mose in mare, l'omologa versione 'mini' ha evitato che il suolo venisse ricoperto d'acqua. I dati sono stati forniti dal Centro maree del Comune di Venezia.