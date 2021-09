Venezia, cambio della guardia alle Fiamme Gialle

VENEZIA - Dopo 4 anni, il Generale di Brigata Giovanni Avitabile lascia la guida del Comando Provinciale di Venezia. Al suo posto subentra il Generale di Brigata Giovanni Salerno. Il passaggio di consegne oggi, in una sobria cerimonia presso la sede di Mestre del Comando Provinciale, alla presenza del Comandante Regionale Veneto, Generale di Divisione Giovanni Mainolfi, di tutti i Comandanti di Reparto, delle rappresentanze dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e del Consiglio di Base di Rappresentanza.



Il Generale Avitabile è destinato all’Ispettorato Istituti d’Istruzione per la frequenza della 73^ sessione di studio dell’Istituto Alti Studi per la Difesa.

Il Generale Salerno, 55 anni, originario della Calabria, proviene dal Comando Generale della Guardia di Finanza in Roma, ove nell’ultimo periodo ha assolto all’incarico di Capo Ufficio Cooperazione Internazionale e Rapporti con Enti Collaterali, nell’ambito del II Reparto.



Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Economiche e Sociali, il Generale Salerno ha tra l’altro diretto comandi operativi in Campania e Sicilia, svolgendo importanti indagini nel settore del contrasto alla criminalità organizzata e al riciclaggio.