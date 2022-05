Venezia Calcio in Serie B: 100% animalisti contro lo sponsor di Ponzano

VENEZIA/PONZANO - “L’avevamo detto..El Becher no porta ben”. Blitz degli attivisti di Centopercentoanimalisti che, ieri pomeriggio, hanno affisso sui cancelli del campo sportivo “Taliercio” di Mestre alcuni manifesti contro l’azienda di Ponzano, sponsor del Venezia Calcio, dopo che la squadra è retrocessa in serie B. “I manifesti confermano con le immagini quanto subiscono i poveri animali destinati dalla nascita ad una vita di sofferenza per finire squartati”, scrive l’associazione animalista.



"Il 31 agosto scorso avevamo già affisso sui cancelli del Taliercio di Mestre alcuni manifesti contro lo sponsor del Venezia Calcio con scritto “El Becher no porta ben” e, purtroppo, così è stato per la squadra lagunare - dichiarano gli animalisti - . Il “becher” di Ponzano Veneto lo conosciamo bene, in passato lo abbiamo spesso contestato e nel caso specifico il Karma non ha perdonato”. "Da sempre sosteniamo che lo sfruttamento e uccisione degli animali portano male: la retrocessione del Venezia è la prova" concludono gli animalisti.