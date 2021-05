Venezia: busto doge Pisani rubato sotto Napoleone, riappare in un asta a Viterbo

VENEZIA - Il busto marmoreo del doge Alvise Pisani torni a Venezia e il Comune si attivi affinché il settecentesco manufatto sia salvaguardato.



A richiederlo è il Partito dei Veneti, che attraverso il consigliere comunale Stefano Zecchi annuncia un'interrogazione comunale sul tema. Sparito dalla tomba del doge nel 1810, in pieno periodo napoleonico, il Partito dei Veneti fa notare che il busto è riapparso tra gli oggetti d'alto antiquariato che saranno battuti all'asta nella seconda metà di giugno da una nota Casa d'Aste di Viterbo.



"Non posso non ricordare che nel 2002 il Comune di Venezia si fece promotore della restituzione alla città di una statua di Napoleone, che due secoli fa era stata abbattuta tra le ovazioni dei veneziani. Con il contributo della Cassa di Risparmio e di un comitato francese per la salvaguardia di Venezia, quella statua di Napoleone è stata acquistata per la somma di 400mila euro, è tornata nella città che tanti danni ha subìto da quel personaggio storico, ed è tuttora ospitata al Museo Correr", afferma Zecchi.



Il consigliere invita quindi le istituzioni veneziane a riportare a casa il manufatto: "Non posso non vedere una contraddizione tra lo sforzo che allora venne dispiegato per restituire a Venezia il monumento a Napoleone, e l'assenza di iniziative per riportare degnamente in città il busto del doge Alvise Pisani - aggiunge - che delle devastazioni napoleoniche fu vittima".



Sul tema si esprime anche il segretario del partito, Cesare Busetto: "con l'autorevole voce del professor Zecchi, consigliere comunale del Partito dei Veneti, noi chiediamo al sindaco di Venezia di farsi promotore di una iniziativa che riporti a Venezia il monumento del doge Alvise Pisani. Sarebbe questo il modo più giusto per ricordare, nel bicentenario della morte, il ruolo distruttivo che Napoleone ebbe per l'intera Veneta Repubblica".



Busetto conclude con una chiosa sull'isola della Certosa, dove insiste la cappella di famiglia del doge: "l'isola della Certosa, prima della venuta di Napoleone, era un luogo monumentale, con chiese antiche, conventi e chiostri, opere di Tiziano, Tintoretto, Vivarini.



Dopo il passaggio di Napoleone, alla Certosa è rimasta soltanto l'erba. Tutti i tesori sono stati abbattuti, depredati e dispersi.



E se ora riappare una delle opere d'arte che si trovavano in quell'isola, noi crediamo che Venezia abbia il dovere di riportarla in città".