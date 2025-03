Venezia, brutale aggressione in centro: 26enne ferito a Calle dell’Avogaria

VENEZIA - Una violenta aggressione ha scosso il centro storico di Venezia nella notte tra venerdì e sabato. Intorno alle 22:30, in Calle dell’Avogaria, un 26enne di origini nordafricane è stato attaccato da più persone. Le urla hanno richiamato l’attenzione dei residenti, che hanno notato tracce di sangue su una parete.



L’uomo, residente alla Giudecca, è stato prima minacciato, poi colpito ripetutamente e sbattuto con violenza contro un muro. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e il personale del Suem 118. Sebbene inizialmente abbia rifiutato le cure, è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Civile con contusioni alla testa e al corpo, fortunatamente non gravi.



Gli inquirenti stanno indagando sulle cause del pestaggio. Non si esclude un possibile legame con il traffico di droga.