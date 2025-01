Venezia, borseggiatrici colte sul fatto: denunciate cinque donne

VENEZIA – Domenica 12 gennaio, nel cuore del centro storico veneziano, la Polizia Locale ha portato a termine un’importante operazione contro i borseggi. Cinque donne, tutte identificate come borseggiatrici, sono state denunciate nel corso di due interventi distinti effettuati dagli agenti del Nucleo Operativo in abiti civili. Il primo episodio è avvenuto nel primo pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Lucia. Gli agenti, durante un servizio di monitoraggio, hanno notato un gruppo di cinque donne con atteggiamenti sospetti vicino agli imbarcaderi del trasporto pubblico. Dopo una verifica al terminale SDI, tre di loro sono risultate già colpite da un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Venezia. Accompagnate presso il comando della Polizia Locale, sono state denunciate per inottemperanza al provvedimento.

Successivamente, verso le 17:35, gli agenti hanno sorpreso altre due donne, questa volta nella zona di Piazza San Marco. Le sospette sono state osservate mentre tentavano di derubare una turista brasiliana nel Sotoportego del Cavalletto. Dopo essersi avvicinate alla famiglia di turisti, le donne hanno aperto lo zaino della vittima tentando di sottrarle il portafoglio. L’azione è stata interrotta immediatamente dagli agenti, che le hanno bloccate sul posto. Le due fermate, entrambe di origine bosniaca, sono state portate al Comando Generale. Una di loro, minorenne, è stata segnalata alle autorità competenti, mentre la maggiorenne, pluripregiudicata e anch’essa già destinataria di un foglio di via, è stata denunciata per tentato furto aggravato e violazione del provvedimento del Questore.