Venezia, Bezos e la moglie tra romanticismo e proteste

VENEZIA - Tra luci soffuse e atmosfere da favola, Jeff Bezos e la moglie Lauren Sánchez hanno regalato un momento di tenerezza ai fotografi e ai presenti sulle rive del Canal Grande a Venezia, poco prima di raggiungere l’Arsenale per la festa finale del loro matrimonio.



Lauren, con un elegante abito rosa impreziosito da pizzo e perline, e Jeff, in total black con occhiali scuri, si sono scambiati baci appassionati a bordo di un motoscafo, mentre la città lagunare si vestiva di magia al calar del sole.



Ma la cornice di festa è stata accompagnata da una manifestazione di protesta che ha visto la partecipazione di circa 650-700 persone, secondo la Digos. Il corteo, intitolato No Space for Bezos, è partito dal piazzale della stazione di Santa Lucia e ha attraversato la città lungo la trafficata Strada Nuova.

Attivisti, centri sociali e comitati da tutto il Nordest, con presenze da Padova, Treviso, Vicenza, Schio e Trento, hanno espresso il loro dissenso contro la presenza del magnate e le politiche di Amazon, denunciando lo sfruttamento dei lavoratori e il legame tra Bezos e l’amministrazione Trump, accusata di promuovere la guerra.



Lo slogan “Fuori Bezos dalla laguna” ha scandito la protesta, che ha voluto anche lanciare un messaggio di pace e riappropriazione della città, criticando il lusso ostentato a discapito dei diritti umani.

Il matrimonio di Bezos a Venezia, pur celebrato con grande sfarzo e ospiti vip, si è così trasformato in un momento di forte tensione sociale, con la città divisa tra glamour e contestazione.