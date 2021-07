Venezia: aperture straordinarie per Ca’ Michiel dalle Colonne per i 1600 anni della città

VENEZIA - Ricominciano oggi, 6 luglio, e continueranno il 7, il 13 e il 14 luglio le aperture, in via del tutto straordinaria, del piano nobile di Ca' Michiel, nelle quali sarà possibile partecipare a visite guidate storico-artistiche nel palazzo veneziano affacciato sul Canal Grande, situato nel sestiere di Cannaregio, in Calle del Duca, nei pressi di Campo Santi Apostoli.



Un'occasione unica e irripetibile per visitare il palazzo nobiliare già dimora delle famiglie veneziane Grimani, Zen dalle Colonne, Michiel, Donà Dalle Rose e dell'ultimo Duca Gonzaga di Mantova. Nel ventesimo secolo, fra il 1935 e il 1945, divenne Casa del Fascio con il nome di Ca' Littoria e, in seguito alla caduta del regime, per reazione, ospitò la nuova Camera del Lavoro, intitolata Ca’ Matteotti, diventata oggi sede del segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Veneto.



Al suo interno, al primo piano nobile, si possono ammirare gli affreschi commissionati a Michelangelo Morlaiter e Francesco Zanchi e le influenze del periodo di passaggio dal tardo barocco al rococò e al classicismo. Al secondo piano nobile invece, le tematiche pittoriche prescelte sono quelle delle allegorie, tipiche nella Venezia dell’epoca tra il 1600 e il 1700; il riferimento per le pitture è da attribuire a quelle dello stesso periodo e appartenenti nello specifico a Tiepolo e a Guarana.



Una dimora, dal passato secolare, dove arte e storia si intrecciano indissolubilmente, che apre nuovamente al pubblico degli appassionati per festeggiare tutti insieme l'anniversario della fondazione di Venezia. Le visite, della durata di 60 minuti ciascuna, sono gratuite e rivolte a tutti fino a un massimo di 16 visitatori per fascia oraria. Per partecipare sarà necessario presentarsi all’ingresso prima dell’orario di inizio del tour. L’organizzazione dell’evento, le cui prossime date saranno a settembre 2021, nei giorni 9, 25 (ore 10.00/11.30/15.00/16.30,) e 26 del mese (ore 10.00/11.30/15.00) è a cura del segretariato regionale per il Veneto.