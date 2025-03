Venezia, allarme della Corte dei Conti: "Democrazia a rischio per il depotenziamento dei controlli"

VENEZIA - I consiglieri regionali Andrea Zanoni e Renzo Masolo (Europa Verde) esprimono grande preoccupazione per l'allarme lanciato dalla Corte dei Conti di Venezia durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Secondo i magistrati contabili, la situazione è critica: cinque magistrati per oltre 5.000 fascicoli, una carenza di personale che rende difficile esercitare un controllo adeguato sulla spesa pubblica. La presidente della sezione giurisdizionale regionale, Marta Tonolo, ha anche segnalato un calo del 19% degli atti di citazione nel 2024, rispetto all’anno precedente. Nonostante le difficoltà, la Corte dei Conti ha recuperato 13 milioni di euro in risarcimenti, evidenziando l'importanza del suo ruolo nel tutelare le risorse pubbliche. Tuttavia, le riforme del Governo Meloni hanno ridotto i poteri dell'istituzione, in particolare eliminando i controlli preventivi sui fondi del PNRR con la norma transitoria dello "scudo erariale", prorogata fino al 2026.

La presidente Tonolo ha sottolineato che questa modifica "mette a rischio la legalità" e riduce l'efficacia dell'intervento della giustizia contabile. Le parole di Tonolo, che parla di "diffusività della corruzione" e "illegalità enorme", sono considerate un campanello d’allarme. In particolare, la Corte dei Conti ha concentrato l'attenzione su inchieste rilevanti come quelle sul MOSE di Venezia e le opere per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il procuratore Paolo Crea ha ribadito la necessità di monitorare i costi delle opere pubbliche per evitare danni erariali. Zanoni e Masolo supportano l’appello della Corte dei Conti per un rafforzamento dei controlli e per il ripristino dei controlli preventivi sui fondi PNRR. I due consiglieri sottolineano che la lotta alla corruzione è una condizione fondamentale per garantire uno sviluppo sano ed equo, non un ostacolo alla crescita economica. "È tempo di restituire alla Corte dei Conti le risorse e gli strumenti necessari per svolgere efficacemente la sua funzione costituzionale di garanzia", affermano.