Venezia, al via l'intervento di restauro di una sala di Palazzo Ducale

VENEZIA - È previsto per la metà di novembre l'avvio dell'intervento di restauro della Sala Quattro Porte, in uno degli ambienti logisticamente più importanti di Palazzo Ducale, a Venezia, luogo di alta rappresentanza, anticamera e collegamento tra le sale in cui si riunivano le somme magistrature della Repubblica. Un luogo strategico, caratterizzato da un apporto decorativo ricchissimo di elementi architettonici, pittorici e scultorei, realizzati su progetto di Andrea Palladio e Giovanni Antonio Rusconi. Tra le particolarità la caratteristica volta a botte con ori e stucchi in gran parte eseguiti da Giovanni Battista Cambi detto il Bombarda; dodici dipinti murali attribuiti a Jacopo Tintoretto (1577) opere a soggetto mitologico e raffigurazioni di città e regioni sotto il dominio veneto. Infine, i celebri portali lapidei in marmo policromo che danno il nome alla sala, ornati in sommità da gruppi scultorei che evocano le funzioni degli organi di governo cui gli ingressi introducevano, realizzati da alcuni dei grandi maestri scultori attivi a Venezia nel tardo Cinquecento: Alessandro Vittoria, Girolamo Campagna, Francesco Castelli e Giulio dal Moro.

Il restauro, particolarmente significativo ed esteso, che costituisce un primo capitolo dei lavori di conservazione della sala, della durata prevista di 12 mesi. Straordinario anche l'impegno per continuare a garantire l'accesso alla sala e la vista delle sue decorazioni durante l'intervento: grazie all'utilizzo di tecnologie digitali i visitatori potranno continuare a fruire delle opere nascoste dal ponteggio ed essere aggiornati sull'avanzamento dei lavori per tutta la durata del cantiere. L'allestimento di un laboratorio di restauro visibile, un "cantiere aperto" al piano primo lungo il percorso del Palazzo, consentirà inoltre di osservare i restauratori al lavoro sulla decorazione parietale dei quattro portali della sala. L'intervento è stato reso possibile grazie al contributo di Save Venice, congiuntamente ai fondi erogati attraverso lo strumento dell'Art Bonus. Le previsioni di spesa per questa fase sono di circa 710.000 euro.