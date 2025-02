Venezia, al via il Carnevale 2025 dedicato a Casanova

VENEZIA – È stata inaugurata l'edizione 2025 del Carnevale di Venezia, quest'anno incentrato sulla figura di Giacomo Casanova, in occasione del 300° anniversario dalla sua nascita. L'inizio delle festività è avvenuto proprio il giorno di San Valentino, con l'evento di apertura "Cuore a cuore" in Piazza San Marco, che ha visto una serie di performance musicali e danze, accompagnate da scenografie spettacolari. Sul palco un'anteprima esclusiva dello spettacolo "Casanova Operapop", creato da Red Canzian. L'appuntamento con lo spettacolo completo è fissato per il 5 luglio, sempre a Venezia. Durante l'evento, gli interpreti Jacopo Sarno e Silvia Scartozzoni, accompagnati dal bassista dei Pooh, hanno eseguito alcuni dei brani più significativi del musical, che racconta le avventure del famoso seduttore e intellettuale veneziano.



Il primo fine settimana di celebrazioni avrà inizio con il tradizionale corteo acqueo di imbarcazioni veneziane, realizzato grazie alla collaborazione con il coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta. Il corteo, che vedrà oltre cento barche addobbate con colori vivaci e vogatori in costume, partirà alle 11 di oggi, domenica 16 febbraio, da Punta della Dogana, percorrendo il Canal Grande in direzione Rialto. Il corteo, che ha come simbolo la "Pantegana", una barca di cartapesta, è diventato uno degli eventi più caratteristici del Carnevale popolare veneziano.



QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CARNEVALE DI VENEZIA