Venezia 1600: festeggiamenti e eventi della settimana

Continua il ciclo di seminari on line organizzato dal Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia con l’appuntamento dedicato al tema “Mercanti e arte contabile a Venezia in età preindustriale in programma, online, il 9 giugno alle ore 17.00. Intervengono il Professor Andrea Caracausi dell' Università di Padova, con un approfondimento su “I bilanci di un'impresa di passamanerie nel Seicento veneto: la Eredi Giupponi & Co. di Padova” e il Professor David Celetti, sempre dell'Università di Padova, con un focus su “Mercanti e l’Arsenale. Il caso delle forniture di tele da vela tra Cinque e Seicento”



Venerdì 11 la comunità domenicana dei Santi Giovanni e Paolo celebrerà i grandi personaggi storici e figure illustri della Serenissima, le cui vicende sono legate alla Basilica e ai domenicani dei Santi Giovanni e Paolo, come Marcantonio Bragadin, eroe dell’assedio di Famagosta, il doge Sebastiano Venier, vincitore a Lepanto nel 1571 o Igor Stravinskij, le cui esequie ebbero luogo proprio a San Zanipolo.



Dal 4 giugno all'11 settembre inoltre le visite alla comunità saranno dedicate alla scoperta di Marco Polo con "Marco Polo alla corte dei domenicani", con racconti, aneddoti e storie del grande viaggiatore attraverso la Venezia medievale.



Sabato 12 giugno ci sarà l'opportunità di partecipare ad una suggestiva caccia al tesoro nella basilica dei Santi Giovanni e Paolo, custode silenziosa di una collezione immensa di capolavori storico-artistici e dettagli che, spesso, sfuggono anche agli occhi più attenti. Statue, affreschi, simboli pagani e cristiani: la Basilica è ricchissima di particolarità e figure da scoprire. Proprio con l’obiettivo di mettere in luce elementi curiosi e poco noti, i frati domenicani dei Santi Giovanni e Paolo, propongono un format di visita insolito, volto a scoprire i gioielli della Basilica in modo originale e divertente.



Altri eventi in programma:

Mostre "The Soul Expanding Ocean" a cura di Chus Martínez (dal 3 maggio 2021 al17 ottobre 2021) e “Ocean in Transformation Territorial Agency” (dal 3 maggio 2021 al 29 agosto 2021) al centro Ocean Space nella chiesa di San Lorenzo a Venezia.

Mostre “Venezia Panoramica” e “Un’evidenza Fantascientifica” alla Fondazione Querini Stampalia (Dal 14 maggio al12 dicembre 2021)

Festival del Vetro – Art’s Connection 2021 (dal 26/03/2021 al 31/12/2021)

Mostra “Le Annunciazioni di San Rocco e il Tintoretto del Doge Grimani” alla Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco (dal 25/03/2021 al 27/06/2021)