A Venezia è allarme borseggi, serie di colpi in città 

VENEZIA - Al minimo segnale, arrivano e scatenano l'inferno: non sono gladiatori, ma i borseggiatori che quando c'è un afflusso massiccio di turisti a Venezia, sbarcano in laguna e fanno man bassa di portafogli di residenti e turisti. Non guardano più in faccia nessuno, agiscono e tornano dalla terraferma dove risiedono. In alcuni casi, minacciano e sembrano non aver paura di niente. Un fenomeno che sta diventando una vera piaga per la città. La giornata di oggi è stata campale, con una dozzina di persone pronte a denunciare contro ignoti già alle prime ore del mattino, racconta il presidente dei volontari "Cittadini non distratti".

"Se prima al 'lavoro' c'erano le bosniache, ora c'è anche una banda di energumeni dell'est Europa che arriva in città e ruba molti portafogli", racconta Damiano Gizzi. Il gruppo di volontari gira per le strade o vaporetti avvisando di portare attenzione. Come ieri, quando proprio ad uno di questi cittadini che urlava ai passanti di stare attenti ai borseggiatori non è andata proprio bene. Nella mattinata è stato preso per il collo e spintonato a terra, mentre nel pomeriggio si è beccato uno sputo sulla giacca da una delle donne che aveva segnalato ai vigili. "Una volta le due bande erano incompatibili, se c'erano i romeni, non c'erano le bosniache, oggi invece c'è convivenza, ma non si 'pestano i piedi'", racconta il "non distratto". Il presidente del gruppo di volontari rincara la dose: "troviamo mediamente una dozzina di portafogli vuoti al giorno, da cui escludiamo quelli che finiscono nei cestini o nei canali, chissà quante vittime ci sono reali al giorno".