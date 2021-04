Il Veneto in zona gialla dal 26 aprile. Zaia: "Lo do per scontato"

VENETO - Zona gialla dal 26 aprile con nuove regole per spostamenti, scuola, ristoranti previste dal decreto riaperture. Da lunedì infatti sono diverse le regioni che cambieranno colore e adotteranno le misure indicate dal decreto appena varato. L'indice Rt medio in Italia si attesta ora a 0.81, registrando dunque un nuovo calo rispetto alla scorsa settimana (0.85), ma è sopra 1 in 4 Regioni con Calabria e Sardegna a rischio alto.

Quali sono dunque le Regioni che potrebbero passare in zona gialla e accedere quindi alle nuove regole per ristoranti aperti a pranzo e cena all'aperto, bar, scuola e spostamenti? Ad avere i numeri giusti sembrano essere la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia.

"I numeri sono tutti da zona gialla. Lo do per scontato". Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa avvertendo in ogni caso che "dobbiamo tenere duro e arrivare fino a metà-fine maggio. Poi, per giugno - ha annunciato - dobbiamo aver vaccinato tutte le categorie fragili e quindi potremo pensare agli altri, fino ad arrivare ai 16enni".