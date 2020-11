Veneto in zona gialla

VENETO – Non ci saranno ulteriori restrizioni per i veneti che da questa sera sappiamo essere in zona gialla. Lo ha comunicato pochi minuti fa il premier Conte. In quest’area valgono le misure già stabilite su tutto il territorio italiano dal Dpcm, senza alcun provvedimento aggiuntivo. In buona sostanza non ci sono ulteriori modifiche rispetto a quanto già stabilito.



Tra gli obblighi cardine del decreto per le aree gialle, quindi vi è: l’obbligo della mascherina fuori di casa; il divieto di uscire salvo valide ragioni dalle 22 alle 5; la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali anche se i negozi di alimentari al loro interno possono restare aperti, disposizione che analogamente vare anche per farmacie, parafarmacie ed edicole.



Chiuse mostre, musei e sale bingo mentre per i mezzi pubblici la capienza è ridotta del 50%. A scuola è prevista la didattica a distanza al 100% per le superiori. Nessuna limitazione di movimento all’interno del proprio Comune e fuori nonché in regioni della medesima fascia di colore.



Quanto allo sport sono permesse solo le attività all'aperto purché nel rispetto della distanza di sicurezza. Chiuse palestre e piscine, viceversa aperti i circoli sportivi, ma con il divieto si utilizzo degli spogliatoi.