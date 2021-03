Veneto verso la zona rossa con Friuli e Lazio

ITALIA - Veneto verso la zona rossa, insieme a Friuli Venezia Giulia e Lazio. L’Italia - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - potrebbe essere tutta rossa e arancione, eccetto la Sardegna. Le Regioni dovrebbero cambiare colore, a causa dell'aumento dei contagi di Covid e la diffusione delle varianti, a partire da lunedì. Domani sarà diffuso il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, che porterà all'adozione di nuove ordinanze da parte del ministro della Salute Speranza con il cambio di colore per alcune regioni.

I dati peggiorano in Veneto, che viaggia "sul filo del rasoio tra arancione e rosso", come ha detto il governatore Luca Zaia. Il Veneto registra oggi 1.677 i nuovi contagi e altri 22 morti, con un tasso di positività al 3,90%. Per Zaia la speranza è che la regione "resti in zona arancione", ma a preoccupare è l'aumento dei pazienti ricoverati per Covid: "Oggi siamo al 14% di coefficiente di riempimento dell'area non critica - ha spiegato il governatore veneto - e del 12% nelle terapie intensive".

A livello nazionale sono 25.673 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 373 morti, che portano il totale a 101.184 dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Da ieri sono stati effettuati 372.217 tamponi, il tasso di positività è al 6,9%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ora sono 2.859 (+32 da ieri).