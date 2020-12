Veneto tra le 5 regioni ad alto rischio covid, secondo il report Iss

VENETO - "Sono cinque le Regioni con una classificazione complessiva del rischio 'alta': Veneto, Emilia-Romagna, Pa Trento, Puglia e Sardegna". E' quanto emerge dal report dell'Istituto superiore di sanità-ministero della Salute con il monitoraggio settimanale dell'epidemia di Covid, nella bozza di cui l'Adnkronos Salute è in possesso."Due delle cinque Regioni classificate a rischio 'alto' (Puglia e Sardegna) sono state classificate a rischio 'alto' e/o equiparate a rischio 'alto' per 3 o più settimane consecutive; questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale", conclude il report.



Da fine novembre al 6 dicembre "si continua ad osservare una riduzione generale del rischio" di trasmissione di Sars-Cov-2, "con la maggior parte delle Regioni/province autonome a rischio moderato e due a rischio basso". In particolare, "14 Regioni/province autonome sono classificate a rischio moderato": Abruzzo, Calabria, Campania, Fvg, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Bolzano, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta. Di queste, "nessuna ha una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l’attuale trasmissibilità". Due Regioni sono classificate a rischio basso di trasmissione: Basilicata e Molise.