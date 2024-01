In Veneto si cercano 160 posti di lavoro

VENEZIA – Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona oltre 160 risorse professionali per Sirti Telco Infrastructures spa, nelle regioni di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Sardegna. Tra i ruoli professionali si ricercano escavatoristi, autisti con patente C e CQC merci, installatori e posacavi in fibra ottica, capisquadra infrastrutture civili e assistenti tecnici.



Alle risorse interessate è richiesta un’esperienza pregressa in ambito cantieristico stradale, nonché il possesso della patente B e disponibilità oraria full-time. Per i candidati che avranno superato con successo il processo di selezione è prevista l’assunzione con contratto in staff leasing con Adecco.