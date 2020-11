Veneto a rischio chiusura

Il Veneto sospeso tra “zona arancione” e “zona verde”. Solo oggi la regione conoscerà il suo destino, dopo la firma del nuovo Dpcm da parte del premier Giuseppe Conte. Dipenderà dai contagi e dall’andamento della pandemia, ma gli scenari potrebbero cambiare drasticamente, in base all’inserimento del Veneto tra le regioni “verdi” o tra quelle “arancioni”.

Nel primo caso si dovrà comunque rispettare il coprifuoco nazionale previsto per dalle 22 alle 5 del mattino, mentre la didattica a distanza è prevista al 100%.

Diverso invece lo scenario nel caso in cui scattasse l’inserimento in fascia arancione: vietato uscire dal comune di residenza, se non per motivi di lavoro, salute e necessità. Bar e ristoranti chiusi anche a pranzo, via libera solo all’asporto. Questo tipo di limitazioni potrebbe essere preso, però, anche solo per alcune aree del Veneto.