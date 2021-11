Il Veneto rischia la zona gialla: ecco cosa cambia

VENETO - Il Veneto rischia di passare in zona gialla. Lunedì prossimo i Veneti potrebbero quindi assistere all’introduzione delle limitazioni previste da quella fascia di rischio: la “novità” più grande riguarda l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Per quanto riguarda invece il mondo della ristorazione, la consumazione al tavolo è consentita solo con il Green Pass, mentre al bancone è consentita anche senza.

La zona gialla prevede anche il limite di 4 persone (non conviventi) al tavolo. In zona gialla la capienza delle strutture che ospitano spettacoli aperti al pubblico viene ridotta del 50%. Sono consentiti gli spostamenti tra territori ricadenti in zona gialla o in zona bianca. Non c’è il coprifuoco, che è stato abolito a giugno. Le cose cambieranno, però, dal 6 dicembre, con l’introduzione del Super Green Pass: fino al 15 gennaio, infatti, i non vaccinati non potranno andare a cena o al bar neppure in zona bianca.

Come ha spiegato il Governo, il Super Green Pass serve per accedere a una serie di attività - dagli spettacoli agli eventi sportivi, per entrare nei bar e nei ristoranti al chiuso, partecipare a feste ed entrare nelle discoteche - e sarà indispensabile anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti: spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green pass rafforzato. Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 il Green pass rafforzato, per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, deve essere utilizzato anche in zona bianca.