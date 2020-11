Il Veneto rimane in zona gialla, altre Regioni cambiano colore

Il Veneto rimane in zona gialla. Lombardia, Piemonte e Calabria passano invece in zona arancione.

Anche Liguria e Sicilia in zona gialla. Da domani 5 regioni cambiano colore e adottano nuove regole in base all'ordinanza del ministro Roberto Speranza valida fino al 3 dicembre. Con il provvedimento "si dispone l'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia.

L'ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre". Rimangono in zona rossa Campania e Toscana. L'ordinanza, anche in questo caso, è valida fino al 3 dicembre.