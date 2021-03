Il Veneto resta rosso, l'Rt è a 1,23

VENETO - Il Veneto rimane in zona rossa. Con l'Rt a 1,23 - quello medio nazionale è sceso invece da 1,16 a 1.08 questa settimana - e un'incidenza di positivi di 254 ogni 100.000 abitanti, non ci sono margini per un passaggio a quella arancione. "Probabilmente siamo in fascia rossa" aveva anticipato stamane l presidente del Veneto Luca Zaia, il quale ha però aggiunto di sperare "che "dal 6 aprile si torni alla normalità". A determinare la conferma per il Veneto della fascia rossa è stato appunto anche il parametro dell''incidenza: "Siamo a 254 positivi ogni 100 mila abitanti" ha detto Zaia.



I nuovi contagi Covid e i decessi sono stati ancora in forte aumento nelle ultime 24 ore. I positivi al tampone sono stati 2.095 più di ieri, e si sono contate altre 33 vittime. Numeri che hanno portato il totale degli infetti da inizio epidemia a 375.500 e quello dei morti a 10.500. Dati meno negativi sono arrivati sul fronte ospedaliero: i ricoverati nei reparti non critici sono stati oggi 1.805, in calo di 10 unità, quelli nelle terapie intensive 278 (+1). I soggetti attualmente positivi al virus e in isolamento sono 39.356 (+173).



Nel frattempo proseguono le vaccinazioni alle quali, per ora, il presidente veneto non si sottoporrà: "sia io che l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin non ci vaccineremo finchè non avranno la dose tutti i nostri over80" ha precisato. Zaia intende affiancare alle vaccinazioni una campagna informativa che ha l'obiettivo di supportare il cittadino nella scelta, accompagnandolo con informazioni che provengono da fonti sicure e persone autorevoli, cercando di chiarire dubbi e perplessità.



Tra l'altro la Regione punta sul portale delle vaccinazioni: "se parte - ha osservato Zaia - siamo pronti a chiudere già lunedì la trattativa con le farmacie". "Serviranno per la prenotazione e la compilazione dei vari documenti burocratici - ha aggiunto l'assessore Lanzarin - soprattutto per favorire gli anziani".



Su un altro fronte, continua, a distanza, la querelle tra il prof Andrea Crisanti su alcune linee di azione anti Covid di Zaia. Crisanti è tornato a criticare le scelte fatte dal Veneto di puntare sui test rapidi antigenici. "Se la Regione - ha affermato - invece di adoperarsi freneticamente per i tamponi rapidi avesse investito in laboratori di microbiologia non saremmo in questa situazione".



Intanto il microbiologo ha fatto le prime anticipazioni sullo studio condotto dall'Università di Padova e dall' Imperial College di Londra, sugli abitanti di Vo'. Ne emerge che gli anticorpi prodotti dal Coronavirus restano in vita nell'organismo delle persone che sono state positive, o sono negative, ma risultano positive al test sierologico, dai 9 ai 10 mesi.