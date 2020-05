Il Veneto la Regione più "libera", Zaia: "Di fatto ho autorizzato tutto"

"Di fatto ho autorizzato tutto". Così commenta il presidente del Veneto, Luca Zaia, la sua ordinanza entrata in vigore ieri dopo l'ultimo Dpcm alla quale seguirà, ha annunciato, una circolare relativa al servizio dei buffet negli alberghi e sui mercati all'aperto.

"Stiamo anche lavorando ad una serie di attività, che prevediamo siano pronte in settimana - ha aggiunto -, per dare il via libera il 25 maggio o al massimo l'1 di giugno" per i centri estivi dei bimbi e il mondo dei parchi di divertimento". Zaia spiega di aver suggerito ai sindaci di usare con bar e ristoranti "elasticità in merito all'ampliamento temporaneo dei plateatici perché, approfittando della bella stagione, sono una valvola di sfogo per gli esercenti".

Sul fronte del buffet negli alberghi (vietato dal Dpcm), il presidente pensa "ad una formula del self service, con l'operatore che consegna il piatto dopo averci messo le portate ordinate". Riguardo all'apertura dei centri estivi Zaia attende "l'ultima ricognizione dell'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin. Quella dell'apertura dei centri estivi è nel Dpcm. Il Governo ha previsto uno stanziamento nazionale di 150 milioni di euro." Prevede anche "di affrontare la partita dei parchi di divertimento, delle giostre, dei luna park e tutto quello che è affine. Un'ordinanza in tal senso - annuncia - la firmerò in settimana".